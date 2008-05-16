The next 400
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Judging by the rising readership both in hard copy and online eSpecial editions, and the affection it receives from advertisers, it is clear that Nepali Times has fulfilled promises it made in 2000. Building up on that success, here’s what we promise to do in the next 400 issues:
Nepali Times promises to develop additional business, trade and finance content as the country’s quality of life, employment levels and incomes rise. It promises to give Nepal’s sharpest young journalists the freedom to explore issues that matter to you.
It promises to make full use of multimedia platforms to deliver reliable news and views interactively to you. And it promises to continue informing and entertaining you through its trademark tone of lively language to address serious issues.
Ashutosh Tiwari
CEO, Himalmedia
World class
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In this 400th issue, we express our appreciation to the valuable partnership we have had with you, our advertisers and clients. Your confidence in us and unflinching support has been a very important part of this success. We look forward to deeper cooperation in the coming years as Nepali Times expands its content and reach.
We will cover issues that matter to people who matter.
Sunaina Shah
Director, Sales and Marketing
Himalmedia
Advertising partners
AAKARSHAN INTERIOR
ABSOLUTE BAR
ACE DEV BANK
AD. MEDIA
AD.COM
AGNI INC.
AIRTECH INDUSTRIES
AKHIL TRADING
ALLIANCE FRANCAISE
ANIRUDH INT'L
ANS CREATION
ANTENNA FOUNDATION
APCA HOUSE
APPLAUD PROMOTION
APTITUDE
ARSON ADVERTISING
ASIAN PAINTS NEPAL
ATC EXIM
AVCO INTERNATIONAL
BAJRA & BAJRA ENTERPRISES
BALENO
BENETTON
BETTER HOMES
BIRA FURNITURE
BLITZ MEDIA
BLUE BIRD DEPT STORE
BOSSINI
BUDDHA AIR
BUSINESS ADVANTAGE
CAS TRADING
CHAUDHARY GROUP
CIVIL HOMES
CLICK
CLUB HIMALAYA
CONTINENTAL TRADING
CREATE BATH
CUBE BAR
CYBERNETICS
DABUR NEPAL
DHABA RESTURANT
DHANUS ADVERTISING
DHL NEPAL
DIRECTION NEPAL
DRAGON AIR
DWARIKA'S HOTEL
ECHO ADVERTISING
ECS
ELD
EURO GEARS
EVEREST INTERNATIONAL
EXTERIOR INTERIOR
FIRST CHOICE
GODAVARI VILLAGE RESORT
GOLCHHA ORGANISATION
GORKHA TRAVELS
GUINESS AD
GULF AIR
HIMALALYAN BANK
HIMALAYAN DISTILLERY
HIMAL SOUTH ASIA
HITS FM
HOME FURNITURES
HOTEL DE LA-ANNAPURNA
HOTEL DWARIKA'S
HOTEL HIMALAYA
HOTEL SUMMIT
HOTEL YAK & YETI
HYATT REGENCY
J BAR
JYOTI GROUP
KALINTA
KARUNA INTERIORS
KEY ADVERTISING
KHETAN GROUP
KUMARI BANK
LAKE VIEW RESORT
LAXMI BANK
LINEZ
M.E. NEPAL
MALLA TREKS
MARCOPOLO TRAVELS
MARS MARKETING ADVERTISING
MAXPRO
MEDIA 2 MEDIA
MEDIA AD-VENTURE
MEDIA TEAM
MEDIAMAX
MERCANTILE COMM.
MOKSH
MORANG AUTO WORKS
NABIL BANK LTD.
NANGLO INTERNATIONAL
NEPAL HIMA TRADELINK
NEPAL INVESTMENT BANK
NEPAL LIQUORS
NEPAL MARBLE BATH HOUSE
NEPAL MERCHANT B.&F.
NEPAL PASMINA IND.
NEPAL TOURISM BOARD
NEW ORLEANS CAFÉ
NIC BANK
ORBIT INT.EDU
OUTREACH NEPAL
PAC ASIA
PADAMASHREE
PLUM
PRESIDENT TRAVEL & TOURS
PRIMAX INC.
PRISMA ADVERTISING
PRISMARK
QATAR AIRWAYS
RADISSON HOTEL
RATO BANGLA
RED MAX ADVERTISING
ROADHOUSE CAFÉ
SAGTANI EXIM P LTD
SALEWAYS
SCAN PRO
SERENDIPTY
SETI CIGARETTE
SHANGRILA HOTEL
SHIKHAR INSURANCE
SOALTEE CROWNE PLAZA
SPECIALITY MEDIA
SPICE NEPAL
SPORTS BAR
SPORTS PLAZA
STANDARD CHARTERED BANK
SUBH SHINGAL INTERNATIONAL
SUBISU CABLE NET
SULUX CENTRE
SURYA NEPAL
THAI AIRWAYS
THE NORTH FACE
THE SPECTRUM MERCHANDISE
THOMPSON NEPAL
TIGER MOUNTAIN
TRENDS ADVERTISING
TRIKON ADVERTISING SERVICE
ULTIMATE DÉCOR
UNILEVER NEPAL
UNITED TELECOM
UNITED TRADERS SYNDICATE
URBAN PIXEL
V- CHITRA
VALLEY HOMES
VIANET COMMUNICATIONS
VIJAY MOTORS
VLCC
WATER COMMUNICATION
WEAVES & BLENDS
WELCOME ADVERTISING
WELCOME FOOD PLAZA
WOOD CRAFT
WORLD LINK COMM
WORLD SPACE RADIO
WORLD VISION ADVERTISING
YETI AIRLINES
ZENITH TRAVELS
21ST CENTURY MEDIA & ENT.