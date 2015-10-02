On vest: Madhesi Morcha Rabin Sayami in Nagarik, 29 September

Rabindra Manandhar in Kantipur, 28 September

Five principles of peaceful coexistence

1 Kakarbita border 2 Biratnagar border 3 Raxaul border 4 Bhairahawa border 5 Rupaidiha border Batsayan in Kantipur, 28 September

Yuwak in Nagarik, 27 September

Pure coalition Rajesh KC in Setopati, 30 September

Book: Constitution Yuwak in Nagarik, 27 September

‘Blockade’ Holding him so he doesn’t accidentally kneel. Basu Kshitiz in Annapurna Post, 29 September

Left: Diplomatic Right: Relations

Dewen in Nagarik, 28 September