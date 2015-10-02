On vest: Madhesi Morcha
Rabin Sayami in Nagarik, 29 September
Rabindra Manandhar in Kantipur, 28 September
Five principles of peaceful coexistence
1 Kakarbita border 2 Biratnagar border 3 Raxaul border 4 Bhairahawa border 5 Rupaidiha border
Batsayan in Kantipur, 28 September
Yuwak in Nagarik, 27 September
Pure coalition
Rajesh KC in Setopati, 30 September
Book: Constitution
Yuwak in Nagarik, 27 September
‘Blockade’
Holding him so he doesn’t accidentally kneel.
Basu Kshitiz in Annapurna Post, 29 September
Left: Diplomatic Right: Relations
Dewen in Nagarik, 28 September