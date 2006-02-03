. Royal visit to Bangladesh, Tunisia and Africa: Rs 177.8 million in direct costs, Rs 38 million in payments to Royal Nepal Airlines and Rs 320 million in losses to the national airline
Royal visit to the Boao Summit and Jakarta: Rs 70 million Frozen foreign aid:
. Crown Prince Paras' Japan trip: Rs 27,911,954
. Crown Prince Paras' Saudi visit: Rs 2,243,718
. Ramesh Nath Pandey's China visit: Rs 1,036,251
. Ramesh Nath Pandey's UN visit: Rs 6,926,943
. Ramesh Nath Pandey in Moscow and Islamabad: Rs 1,561,684
. Ramesh Nath Pandey in SAARC: Rs 1,069,629
Denmark: Rs 5.8 billion
. World Bank: Rs 12.55 billion
. Swiss: Rs 1.57 billion
. UK: Rs 190 million
. Canada: Rs 350 million
. ADB: Rs 5 billion
. Norway: Rs 2 billion
. Sweden: Rs 2 billion
(Source: Rastra Bank and donor statements)