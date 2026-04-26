Nepali Times

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Economy
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Archive
Gallery
Kathmandu's squatter settlements demolished
Apr 26, 2026
9 photos
Pāhāñ Charey पाहाँ चःह्रे
Mar 25, 2026
11 photos
Rukum in the eyes of its children
Feb 21, 2026
6 photos
Hotter Himalaya melts glaciers
Jan 25, 2026
6 photos
Turning trash into sculptures
Jan 24, 2026
7 photos
YALA
Jan 4, 2026
5 photos
Monsoon deluge in Nepal
Aug 6, 2024
13 photos
On Women's Day, nothing left to lose
Mar 8, 2024
4 photos
Honey = Money
Sep 19, 2023
4 photos
Pictures of women taking pictures
Sep 3, 2023
5 photos
Weaving the fabric of a new life
Jul 22, 2023
9 photos
Staying home to create jobs
Jul 1, 2023
3 photos
Comings and goings in Mustang
Jun 24, 2023
9 photos
Rot at the top
May 11, 2023
4 photos
Investigation, introspection, and investment in media
May 4, 2023
12 photos
Voice of the entire nation
May 3, 2023
10 photos
Nepal should be open for South Asia
May 3, 2023
8 photos
An archive of Nepali heritage
Apr 21, 2023
6 photos
Wheeling in the woods
Apr 3, 2023
5 photos
Amrit Gurung, unplugged
Mar 18, 2023
5 photos
Post-presidential politics
Mar 10, 2023
7 photos
Archive: March 2018
Mar 31, 2018
5 photos
Archive: February 2018
Feb 28, 2018
25 photos
Archive: January 2018
Jan 31, 2018
31 photos
Archive: December 2017
Dec 31, 2017
43 photos
Archive: November 2017
Nov 30, 2017
33 photos
Archive: October 2017
Oct 31, 2017
38 photos
Archive: September 2017
Sep 30, 2017
29 photos
Archive: August 2017
Aug 31, 2017
53 photos
Archive: July 2017
Jul 31, 2017
49 photos
Archive: June 2017
Jun 30, 2017
38 photos
Archive: May 2017
May 31, 2017
36 photos
Archive: April 2017
Apr 30, 2017
31 photos
Archive: March 2017
Mar 31, 2017
34 photos
Archive: February 2017
Feb 28, 2017
22 photos
Archive: January 2017
Jan 31, 2017
28 photos
Archive: December 2016
Dec 31, 2016
20 photos
Archive: November 2016
Nov 30, 2016
33 photos
Archive: October 2016
Oct 31, 2016
13 photos
Archive: September 2016
Sep 30, 2016
29 photos
Archive: August 2016
Aug 31, 2016
33 photos
Archive: July 2016
Jul 31, 2016
30 photos
Archive: June 2016
Jun 30, 2016
31 photos
Archive: May 2016
May 31, 2016
35 photos
Archive: April 2016
Apr 30, 2016
35 photos
Archive: March 2016
Mar 31, 2016
31 photos
Archive: February 2016
Feb 29, 2016
33 photos
Archive: Cartoons
Feb 19, 2016
107 photos
Archive: January 2016
Jan 31, 2016
30 photos
Archive: December 2015
Dec 31, 2015
45 photos
Archive: November 2015
Nov 30, 2015
47 photos
Archive: October 2015
Oct 31, 2015
36 photos
Archive: September 2015
Sep 30, 2015
61 photos
Archive: August 2015
Aug 31, 2015
68 photos
Archive: July 2015
Jul 31, 2015
32 photos
Archive: June 2015
Jun 30, 2015
35 photos
Archive: May 2015
May 31, 2015
34 photos
Archive: April 2015
Apr 30, 2015
45 photos
Archive: March 2015
Mar 31, 2015
54 photos
Archive: February 2015
Feb 28, 2015
41 photos
Archive: January 2015
Jan 31, 2015
44 photos
Archive: December 2014
Dec 31, 2014
34 photos
Archive: November 2014
Nov 30, 2014
50 photos
Archive: October 2014
Oct 31, 2014
30 photos
Archive: September 2014
Sep 30, 2014
22 photos
Archive: August 2014
Aug 31, 2014
43 photos
Archive: July 2014
Jul 31, 2014
27 photos
Archive: June 2014
Jun 30, 2014
11 photos
Archive: March 2014
Mar 31, 2014
28 photos
Archive: February 2014
Feb 28, 2014
37 photos
Archive: January 2014
Jan 31, 2014
28 photos
Archive: December 2013
Dec 31, 2013
39 photos
Archive: November 2013
Nov 30, 2013
32 photos
Archive: October 2013
Oct 31, 2013
38 photos
Archive: September 2013
Sep 30, 2013
43 photos
Archive: August 2013
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40 photos
Archive: July 2013
Jul 31, 2013
48 photos
Archive: June 2013
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55 photos
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May 31, 2010
18 photos
Archive: April 2010
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19 photos
Archive: March 2010
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23 photos
Archive: February 2010
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42 photos
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33 photos
Archive: March 2009
Mar 31, 2009
35 photos
Archive: February 2009
Feb 28, 2009
27 photos
Archive: January 2009
Jan 31, 2009
27 photos
Archive: December 2008
Dec 31, 2008
43 photos
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Nov 30, 2008
22 photos
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31 photos
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20 photos
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Apr 30, 2008
105 photos