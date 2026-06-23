Nepali Times

Monday, Jun 22
Light rain by day, mostly cloudy overnight
Overall interval: Jun 22, 2026, 1:15 AM to Jun 23, 2026, 1:15 AM
28°C / 20°C
Feels like 30°C / 24°C
Temperature
- High
- 28°C
- Low
- 20°C
- Feels like high
- 30°C
- Feels like low
- 24°C
- Max heat index
- 30°C
Sun & Moon
- Sunrise
- Jun 21, 2026, 11:23 PM
- Sunset
- Jun 22, 2026, 1:17 PM
- Moon phase
- First Quarter
- Moonrise
- Jun 22, 2026, 6:41 AM
- Moonset
- —
Daytime
- Condition
- Light Rain
- Description
- Light rain
- Humidity
- 66%
- UV index
- 10
- Rain chance
- 50% Rain
- Rain amount
- 3.93 MM
- Snow amount
- 0 MM
- Storm chance
- 30%
- Wind
- 8 Kilometers Per Hour, gust 21 Kilometers Per Hour, West 262°
- Cloud cover
- 62%
Nighttime
- Condition
- Mostly Cloudy
- Description
- Mostly cloudy
- Humidity
- 86%
- UV index
- 0
- Rain chance
- 25% Rain
- Rain amount
- 0.28 MM
- Snow amount
- 0 MM
- Storm chance
- 20%
- Wind
- 3 Kilometers Per Hour, gust 8 Kilometers Per Hour, Northwest 326°
- Cloud cover
- 70%