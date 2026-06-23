Nepali Times

Kathmandu Pulse

Kathmandu air quality, current weather, and forecasts

Back to homepage

Kathmandu Air Quality

Ratnapark

73Moderate

Dominant pollutant: PM2.5

0500+

Pollutant measurements

PM1
69
PM2.5
73
PM10
23
Updated at
Jun 22, 2026, 9:57 PM

Weekend Weather

Soon, Monsoon

The heating building up over the plains and the migration of the jetstream to the Tibetan Plateau is opening the way for the southwest monsoon to advance from the Arabian Sea. It is gathering strength over the Bay of Bengal, but is still about four days behind schedule. ETA in Kathmandu is 20 June or thereabouts. We will still be getting rain over the weekend, but these will be convection systems. The way to tell the monsoon has arrived is that the prevailing wind direction will switch from west to east, bringing clouds and cleaner air.

Weather now

Current Conditions

20°C
Mostly cloudy / Mostly Cloudy
Feels like
24°C
Humidity
91%
Pressure
1004.62 mbar

Temperature

Dew point
18°C
Heat index
24°C
Wind chill
20°C
Temperature change
0°C
Daily max so far
28°C
Daily min so far
20°C

Sky & Visibility

UV index
0
Cloud cover
65%
Visibility
14 Kilometers

Rain & Wind

Rain probability
9% Rain
Rain quantity
0 MM
Snow quantity
0 MM
Wind
2 Kilometers Per Hour, gust 5 Kilometers Per Hour, Northwest 326°
Thunderstorm probability
0%

Forecast

10-day outlook

Time zone: Asia/Katmandu

Jun 22

Monday

28°C / 20°C

Light rain by day, mostly cloudy overnight

Light rain

Jun 23

Tuesday

29°C / 19°C

Rain by day, partly cloudy overnight

Rain

Jun 24

Wednesday

29°C / 20°C

Light rain by day, mostly cloudy overnight

Light rain

Jun 25

Thursday

29°C / 21°C

Mostly sunny by day, partly cloudy overnight

Mostly sunny

Jun 26

Friday

29°C / 21°C

Light rain

Light rain

Jun 27

Saturday

29°C / 21°C

Scattered thunderstorms by day, light rain overnight

Scattered thunderstorms

Jun 28

Sunday

27°C / 21°C

Heavy thunderstorm by day, light rain overnight

Heavy thunderstorm

Jun 29

Monday

26°C / 21°C

Light rain by day, rain showers overnight

Light rain

Jun 30

Tuesday

24°C / 21°C

Heavy rain by day, rain overnight

Heavy rain

Jul 1

Wednesday

26°C / 21°C

Light rain by day, rain showers overnight

Light rain

Light rain by day, mostly cloudy overnight

Monday, Jun 22

Light rain by day, mostly cloudy overnight

Overall interval: Jun 22, 2026, 1:15 AM to Jun 23, 2026, 1:15 AM

28°C / 20°C

Feels like 30°C / 24°C

Temperature

High
28°C
Low
20°C
Feels like high
30°C
Feels like low
24°C
Max heat index
30°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 21, 2026, 11:23 PM
Sunset
Jun 22, 2026, 1:17 PM
Moon phase
First Quarter
Moonrise
Jun 22, 2026, 6:41 AM
Moonset

Daytime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
66%
UV index
10
Rain chance
50% Rain
Rain amount
3.93 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
8 Kilometers Per Hour, gust 21 Kilometers Per Hour, West 262°
Cloud cover
62%

Nighttime

Condition
Mostly Cloudy
Description
Mostly cloudy
Humidity
86%
UV index
0
Rain chance
25% Rain
Rain amount
0.28 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
20%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 8 Kilometers Per Hour, Northwest 326°
Cloud cover
70%
Rain by day, partly cloudy overnight

Tuesday, Jun 23

Rain by day, partly cloudy overnight

Overall interval: Jun 23, 2026, 1:15 AM to Jun 24, 2026, 1:15 AM

29°C / 19°C

Feels like 30°C / 24°C

Temperature

High
29°C
Low
19°C
Feels like high
30°C
Feels like low
24°C
Max heat index
30°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 22, 2026, 11:24 PM
Sunset
Jun 23, 2026, 1:17 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 23, 2026, 7:36 AM
Moonset
Jun 22, 2026, 6:35 PM

Daytime

Condition
Rain
Description
Rain
Humidity
60%
UV index
9
Rain chance
60% Rain
Rain amount
6.52 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
8 Kilometers Per Hour, gust 21 Kilometers Per Hour, West 264°
Cloud cover
61%

Nighttime

Condition
Partly Cloudy
Description
Partly cloudy
Humidity
84%
UV index
0
Rain chance
15% Rain
Rain amount
0.08 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
20%
Wind
2 Kilometers Per Hour, gust 6 Kilometers Per Hour, North Northeast 23°
Cloud cover
54%
Light rain by day, mostly cloudy overnight

Wednesday, Jun 24

Light rain by day, mostly cloudy overnight

Overall interval: Jun 24, 2026, 1:15 AM to Jun 25, 2026, 1:15 AM

29°C / 20°C

Feels like 31°C / 24°C

Temperature

High
29°C
Low
20°C
Feels like high
31°C
Feels like low
24°C
Max heat index
31°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 23, 2026, 11:24 PM
Sunset
Jun 24, 2026, 1:17 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 24, 2026, 8:31 AM
Moonset
Jun 23, 2026, 7:05 PM

Daytime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
58%
UV index
11
Rain chance
35% Rain
Rain amount
1.18 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
6 Kilometers Per Hour, gust 21 Kilometers Per Hour, West Southwest 238°
Cloud cover
62%

Nighttime

Condition
Mostly Cloudy
Description
Mostly cloudy
Humidity
83%
UV index
0
Rain chance
20% Rain
Rain amount
0.08 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
10%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 6 Kilometers Per Hour, East Northeast 60°
Cloud cover
75%
Mostly sunny by day, partly cloudy overnight

Thursday, Jun 25

Mostly sunny by day, partly cloudy overnight

Overall interval: Jun 25, 2026, 1:15 AM to Jun 26, 2026, 1:15 AM

29°C / 21°C

Feels like 31°C / 24°C

Temperature

High
29°C
Low
21°C
Feels like high
31°C
Feels like low
24°C
Max heat index
31°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 24, 2026, 11:24 PM
Sunset
Jun 25, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 25, 2026, 9:27 AM
Moonset
Jun 24, 2026, 7:37 PM

Daytime

Condition
Mostly Clear
Description
Mostly sunny
Humidity
61%
UV index
11
Rain chance
15% Rain
Rain amount
0.18 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
6 Kilometers Per Hour, gust 18 Kilometers Per Hour, West Southwest 242°
Cloud cover
50%

Nighttime

Condition
Partly Cloudy
Description
Partly cloudy
Humidity
86%
UV index
0
Rain chance
20% Rain
Rain amount
0.01 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
10%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 6 Kilometers Per Hour, East 82°
Cloud cover
79%
Light rain

Friday, Jun 26

Light rain

Overall interval: Jun 26, 2026, 1:15 AM to Jun 27, 2026, 1:15 AM

29°C / 21°C

Feels like 32°C / 24°C

Temperature

High
29°C
Low
21°C
Feels like high
32°C
Feels like low
24°C
Max heat index
32°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 25, 2026, 11:24 PM
Sunset
Jun 26, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 26, 2026, 10:23 AM
Moonset
Jun 25, 2026, 8:12 PM

Daytime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
66%
UV index
11
Rain chance
25% Rain
Rain amount
1.24 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
50%
Wind
6 Kilometers Per Hour, gust 18 Kilometers Per Hour, West Southwest 240°
Cloud cover
66%

Nighttime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
88%
UV index
0
Rain chance
20% Rain
Rain amount
0.46 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
2 Kilometers Per Hour, gust 6 Kilometers Per Hour, North Northeast 21°
Cloud cover
86%
Scattered thunderstorms by day, light rain overnight

Saturday, Jun 27

Scattered thunderstorms by day, light rain overnight

Overall interval: Jun 27, 2026, 1:15 AM to Jun 28, 2026, 1:15 AM

29°C / 21°C

Feels like 31°C / 24°C

Temperature

High
29°C
Low
21°C
Feels like high
31°C
Feels like low
24°C
Max heat index
31°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 26, 2026, 11:25 PM
Sunset
Jun 27, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 27, 2026, 11:19 AM
Moonset
Jun 26, 2026, 8:52 PM

Daytime

Condition
Scattered Thunderstorms
Description
Scattered thunderstorms
Humidity
70%
UV index
9
Rain chance
50% Rain
Rain amount
4.51 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
60%
Wind
6 Kilometers Per Hour, gust 16 Kilometers Per Hour, West Southwest 250°
Cloud cover
66%

Nighttime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
88%
UV index
0
Rain chance
65% Rain
Rain amount
19.58 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
2 Kilometers Per Hour, gust 6 Kilometers Per Hour, North Northeast 24°
Cloud cover
97%
Heavy thunderstorm by day, light rain overnight

Sunday, Jun 28

Heavy thunderstorm by day, light rain overnight

Overall interval: Jun 28, 2026, 1:15 AM to Jun 29, 2026, 1:15 AM

27°C / 21°C

Feels like 29°C / 24°C

Temperature

High
27°C
Low
21°C
Feels like high
29°C
Feels like low
24°C
Max heat index
29°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 27, 2026, 11:25 PM
Sunset
Jun 28, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Waxing Gibbous
Moonrise
Jun 28, 2026, 12:14 PM
Moonset
Jun 27, 2026, 9:36 PM

Daytime

Condition
Heavy Thunderstorm
Description
Heavy thunderstorm
Humidity
75%
UV index
9
Rain chance
45% Rain
Rain amount
5.2 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
60%
Wind
5 Kilometers Per Hour, gust 16 Kilometers Per Hour, West Southwest 255°
Cloud cover
76%

Nighttime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
89%
UV index
0
Rain chance
50% Rain
Rain amount
7.52 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
2 Kilometers Per Hour, gust 5 Kilometers Per Hour, South Southeast 148°
Cloud cover
100%
Light rain by day, rain showers overnight

Monday, Jun 29

Light rain by day, rain showers overnight

Overall interval: Jun 29, 2026, 1:15 AM to Jun 30, 2026, 1:15 AM

26°C / 21°C

Feels like 28°C / 24°C

Temperature

High
26°C
Low
21°C
Feels like high
28°C
Feels like low
24°C
Max heat index
28°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 28, 2026, 11:25 PM
Sunset
Jun 29, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Full Moon
Moonrise
Jun 29, 2026, 1:05 PM
Moonset
Jun 28, 2026, 10:25 PM

Daytime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
78%
UV index
4
Rain chance
60% Rain
Rain amount
15.33 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
5 Kilometers Per Hour, gust 13 Kilometers Per Hour, Southwest 228°
Cloud cover
95%

Nighttime

Condition
Rain Showers
Description
Rain showers
Humidity
92%
UV index
0
Rain chance
60% Rain
Rain amount
13.12 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 8 Kilometers Per Hour, East 96°
Cloud cover
99%
Heavy rain by day, rain overnight

Tuesday, Jun 30

Heavy rain by day, rain overnight

Overall interval: Jun 30, 2026, 1:15 AM to Jul 1, 2026, 1:15 AM

24°C / 21°C

Feels like 26°C / 24°C

Temperature

High
24°C
Low
21°C
Feels like high
26°C
Feels like low
24°C
Max heat index
26°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 29, 2026, 11:26 PM
Sunset
Jun 30, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Full Moon
Moonrise
Jun 30, 2026, 1:51 PM
Moonset
Jun 29, 2026, 11:19 PM

Daytime

Condition
Heavy Rain
Description
Heavy rain
Humidity
83%
UV index
3
Rain chance
65% Rain
Rain amount
14.4 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
5 Kilometers Per Hour, gust 13 Kilometers Per Hour, West Southwest 238°
Cloud cover
100%

Nighttime

Condition
Rain
Description
Rain
Humidity
92%
UV index
0
Rain chance
75% Rain
Rain amount
47.27 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
30%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 8 Kilometers Per Hour, East Southeast 121°
Cloud cover
100%
Light rain by day, rain showers overnight

Wednesday, Jul 1

Light rain by day, rain showers overnight

Overall interval: Jul 1, 2026, 1:15 AM to Jul 2, 2026, 1:15 AM

26°C / 21°C

Feels like 28°C / 24°C

Temperature

High
26°C
Low
21°C
Feels like high
28°C
Feels like low
24°C
Max heat index
28°C

Sun & Moon

Sunrise
Jun 30, 2026, 11:26 PM
Sunset
Jul 1, 2026, 1:18 PM
Moon phase
Waning Gibbous
Moonrise
Jul 1, 2026, 2:33 PM
Moonset
Jul 1, 2026, 12:15 AM

Daytime

Condition
Light Rain
Description
Light rain
Humidity
77%
UV index
5
Rain chance
65% Rain
Rain amount
17.35 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
50%
Wind
5 Kilometers Per Hour, gust 11 Kilometers Per Hour, South 172°
Cloud cover
99%

Nighttime

Condition
Rain Showers
Description
Rain showers
Humidity
90%
UV index
0
Rain chance
60% Rain
Rain amount
8.31 MM
Snow amount
0 MM
Storm chance
40%
Wind
3 Kilometers Per Hour, gust 8 Kilometers Per Hour, East Southeast 111°
Cloud cover
100%

Data Sources

Air quality data attributions:

Weather data from Google.