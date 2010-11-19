Kathmandu International Theatre Festival 2010
17 November to 7 December
Rimal/Sama Theatre, Gurukul, Old Baneswor, Kathmandu
Performances at 5pm
Friday 19 November
Workshop: The Art of Transformation by Ronald Rand and performance of Death of a scarecrow directed by Adam Darius and Kazimir Kolesnik
Saturday 20 November
A James Joyce Cycle in III parts directed by Niksa Eteroviæ
Sunday 21 November
Let it be art directed by Gregory Abels
Monday 22 November
The Wizards of Oz directed by Irena Rajh Kunaver
Tuesday 23 November
A kiss of a spider woman directed by Deborah Merola
Wednesday 24 November
Andre and Dorine directed by Iñaki Rikarte
Thursday 25 november
Nightwind directed by B.J. Dodge
Friday 26 November
The Messenger: A tribute to the Life and Spirit of Nina Simone directed by Hazel Roy