There's something innately colourful and vibrant about indigenous art. The Balgo paintings that come from the western part of Australia capture the spirit and essence of aboriginal life. Balgo art is known for its daring style, indulgent use of colours and powerful imagery. In Nepal, they are being exhibited by the Australian embassy to commemorate 50 years of diplomatic ties between the two countries. The exhibition is part of the Australian Government's worldwide art tour to promote greater understanding and awareness of its indigenous cultures. It features works by some of the most renowned Balgo artists and will be inaugurated by the Australian Ambassador to Nepal, Susan Grace, on 21 November.

Kathmandu International Theatre Festival 2010

17 November to 7 December

Rimal/Sama Theatre, Gurukul, Old Baneswor, Kathmandu

Performances at 5pm

Friday 19 November

Workshop: The Art of Transformation by Ronald Rand and performance of Death of a scarecrow directed by Adam Darius and Kazimir Kolesnik

Saturday 20 November

A James Joyce Cycle in III parts directed by Niksa Eteroviæ

Sunday 21 November

Let it be art directed by Gregory Abels

Monday 22 November

The Wizards of Oz directed by Irena Rajh Kunaver

Tuesday 23 November

A kiss of a spider woman directed by Deborah Merola

Wednesday 24 November

Andre and Dorine directed by Iñaki Rikarte

Thursday 25 november

Nightwind directed by B.J. Dodge

Friday 26 November

The Messenger: A tribute to the Life and Spirit of Nina Simone directed by Hazel Roy