English Literature from Nepal
Deepak Thapa, Kesang Tseten, eds
Martin Chautari, Kathmandu, 2002
Rs 275
Short stories by Mani Dixit, Joel Isaacson, Sushma Joshi, Peter Karthak, Sunil Nepali, Greta Rana, Manjushree Thapa, Kesang Tseten and Samrat Upadhyay. Poetry by Wayne Amtzis, Hannah Chi, Padma Prasad Devkota, Tsering Wangmo, Dhompa, DB Gurung, E Ann Hunkins, Manju Kanchuli, Tek B Karki, Kesar Lall, Yuyutsu RD Sharma and Abhi Subedi.
An Other Voice
Book Worm | From Issue #117 (November 1-7, 2002)